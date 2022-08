Les Belgian Tornados décrochent la médaille d’argent au 4x400m des Championnats européens

Vice-champions d'Europe, nouvelle médaille pour les Tornados ! Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée et Dylan Borlée ont bouclé les quatre tours de piste en 2:59:49, juste derrière la Grande-Bretagne, à 14 centièmes. C’est la 16e médaille des Tornados, triple champions d'Europe, en 30 finales internationales. La France complète le podium et décroche le bronze dans cette finale du 4x400m aux Championnats européens de Munich.

Alexander Doom s'était élancé en premier pour la Belgique et a bien résisté au premier relai britannique de Matthew Hudson-Smith, le champion d'Europe en titre. Julien Watrin s'est positionné à la deuxième place au rabattage avant de filer le relai à Kevin Borlée. De retour d'une blessure aux ischios-jambiers, le capitaine a géré sa course mais a été remonté par le relayeur Français. La Belgique glissait en 3e position avant le dernier relai. Dylan, son frère, a effectué un bon tour et a dépassé in-extremis le Français Thomas Jordier pour décrocher la médaille d'argent, à 14 centièmes des Britanniques, au-dessus du lot ce soir sur la piste munichoise.

Pas de troisième sacre consécutif donc pour les Tornados mais une nouvelle médaille au sommet européen du relais 4x400m. La Belgique est vice-championne d'Europe et élargit encore un peu plus son immense palmarès.