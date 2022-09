Les Belgian Lions tiennent tête à la Slovénie de Luka Doncic mais s’inclinent en huitièmes de finale de l’Euro

De courageux Belgian Lions ont tenu tête à la Slovénie de Luka Doncic durant plus de trente minutes mais se sont finalement inclinés 88 à 72 en huitièmes de finale de l’Euro de Basket. Si le score peut laisser penser que Luka et sa bande se sont baladés face à la Belgique, la réalité est tout autre. Les Belges ont longtemps accroché les Champions en titre et sont mêmes parvenus à prendre le lead (63-64) en début de quatrième quart-temps avant de céder face à des adversaires beaucoup plus expérimentés.

Qualifiée au mental face à la Bulgarie, la Belgique devait réaliser un exploit pour atteindre les quarts de finale. Comme attendu, face au gros morceau slovène, les Lions vivent un début de match compliqué et se retrouvent rapidement menés 16-5 avec un Luka Doncic qui a déjà planté 11 points. Mais les Belges réagissent et recollent à 20-19 en resserrant notamment la défense sur le joueur de Dallas. Le premier quart temps se termine sur le score de 24-19 avec des Lions qui ont bien réagi, surtout défensivement, mais qui manquent de précision offensivement avec notamment un 2/7 à 2 points.

Le deuxième quart-temps reprend de la même manière que le premier et la Slovénie reprend 10 points d’avance pour mener 37-27 après six minutes dans ce deuxième quart. Mais les Lions se reprennent et le marquoir affiche 44-41 au moment de rentrer dans les vestiaires après une nouvelle bonne défense sur Luka Doncic et un lay-up en pénétration de De Zeeuw qui permet aux Belges de revenir à un point avant une nouvelle défense trop laxiste qui permet aux Slovènes de reprendre trois points d’avance.

Mais la Belgique ne parvient pas à prendre les devants et c’est la Slovénie qui rentre le mieux dans la deuxième mi-temps, même si Lecomte permet à la Belgique de revenir à 48-44 après un deux points suivi d'un lancer franc réussi suite à une faute slovène sur son lay-up.

En ce début de troisième quart-temps, les Belges commettent de plus en plus de fautes sur un Luka Doncic qui se régale aux lancers francs et affiche déjà 23 points inscrits. Malgré leur domination, les Slovènes ne parviennent pas à prendre le large et ne comptent que trois points d'avance à la fin du 3e quart (63-60).

Pour la première fois du match, la Belgique mène au score grâce à un deux points de Tumba alors qu'il reste neuf minutes à jouer dans ce 1/8e de finale. Les Lions peuvent-ils le faire? Et bien non... Dans la foulée, Luka Magic plante un and one somptueux sont lui seul à le secret. Il sert ensuite un coéquipier qui fait ficelle à trois points. 73-65 : temps mort pour la Belgique.

Les Belgian Lions ne reviendront jamais dans la partie. Trop forts et plein de sang froid, les Slovènes enchaînent les points et s'imposent finalement 88 à 72 grâce à leur maestro Doncic, encore auteur d'une monstrueuse prestation (35 points) ce samedi.