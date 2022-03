Les Belgian Cheetahs fières de leur 6e place en finale : "Ce n’est que du positif"

Après avoir réalisé le record de Belgique en séries (3 : 30.58), les Belgian Cheetahs ont quelque peu payé leurs efforts en finale du relais 4x400m féminin aux Mondiaux d’athlétisme en salle de Belgrade. Sixièmes avec un chrono de 3 : 33.61, Hanne Claes, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet et Camille Laus étaient tout de même fières du chemin parcouru

"L’objectif était atteint, même si on veut toujours plus en tant qu’athlète. On est un peu déçues quand même mais on est peut-être satisfaites avec notamment le record de Belgique. C’est une expérience en plus", a réagi Camille Laus au micro de Martin Weynants dimanche soir.

"C’était compliqué pour moi ce soir de réitérer la course de ce matin. Je ne me sentais pas moins bien, je n’arrivais pas à faire ma course à cause de l’anglaise", s’est plainte Hanne Claes, perturbée par le 'trafic' sur la courte piste de Belgrade.

Naomi Van den Broeck a quant à elle senti la fatigue accumulée en matinée. "J’étais bien placée au début, je sens que je me suis bien lancée, mais après j’ai senti la fatigue de la course de la série", a-t-elle reconnu.

Le mot de la fin est pour Imke Vervaet. "On était un peu moins bien qu’après la série, mais c’est bien on est 6e mondial. C’est que du positif cette 6e place", a-t-elle conclu.