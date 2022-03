Les Belgian Cheetahs explosent de joie après leur qualification en finale du 4x400m

Les Belgian Cheetahs ont dû attendre le résultat de la deuxième demi-finale pour savoir si elles étaient qualifiées ou pas pour la finale du relais 4x400m des Mondiaux d’athlétisme en salle de Belgrade. Troisième de leur série en 3 : 30.58, elles n’étaient en effet pas qualifiées de droit pour cette finale, leur 7e internationale.

C’est donc avec une grande tension que les 4 relayeuses belges ont suivi la deuxième série sous les yeux de l’équipe RTBF présente sur place. Finalement repêchées au temps devant l’Irlande (3 : 30.97), les Cheetahs ont laissé exploser leur joie et affiché de larges sourires.

"C’est génial d’être en finale, on a beaucoup progressé depuis 3 ans, on a toutes battu notre record. Le record de Belgique le confirme. On est en finale et ça ne sera pas facile mais on va tout donner. Tout peut arriver dans un 4x4 en salle. On part en visant le podium et on verra où on arrive", a réagi Camille Laus quelques instants plus tard au micro de Martin Weynants.