Les Belgian Cats y croient malgré l'absence de Meesseman : "Notre force, ça sera de jouer vite"

Les Cats qui ont visionné le match de préparation joué contre cette même équipe australienne (numéro 3 au ranking mondial) pour préparer au mieux la rencontre de ce jeudi. "On a appris beaucoup de choses de cette rencontre. On sait comment elles vont nous aborder. Pour nous, il faudra mettre une défense tout terrain pour mettre la pression sur les meneuses. Offensivement, il faudra jouer très vite et se baser sur notre vitesse parce que c'est une équipe avec de grandes joueuses mais logiquement plus lentes que nous. Je crois que nous avons 60% de chances de s'imposer."

Même son de cloche du côté de Julie Vanloo qui est impatiente de disputer cette rencontre. "Nous aurions préféré jouer l'après-midi plutôt que le soir tellement nous avons hâte de commencer ce match. On se sent prêtes. On a visionné plusieurs matches de l'Australie pour préparer ça au mieux. Nous les avons battues à Tokyo l'été dernier mais c'était un tout autre contexte. Aux jeux, nous avons joué dans une salle vide alors qu'ici, nous allons jouer devant 12.000 personnes. Personnellement, ça me motive de jouer dans une grosse ambiance. La pression, ça me stimule. C'est important de garder la tête froide. Nous allons devoir jouer rapidement parce qu'en face, c'est du costaud. Notre groupe est dynamique, la vitesse sera notre force."