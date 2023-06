Les Belgian Cats sur le toit de l’Europe : "J’espère que la Belgique est fière de nous" confie Julie Vanloo

Julie Vanloo était aux anges après le superbe sacre des Belgian Cats à l’Euro de basket qui s’est terminé ce dimanche en Slovénie. La Belgique a réussi à battre les Espagnoles (58-64) dans un match fou, où tout s’est joué dans les 5 dernières minutes.

La meneuse de 30 ans était très émue au micro de Pierre Capart notre envoyé spécial à l’Euro : "Je n’ai pas de mots. Je suis tellement contente. C’était un rêve. C’était notre objectif dans nos cœurs et dans nos têtes. On a réalisé cela tous ensemble. Quel groupe, quelle ambiance, quel tournoi. On n’a pas perdu un match. On a une grosse mentalité. On ne lâche rien. On a beaucoup plus de maturité et d’expérience, et on a retrouvé une super ambiance. J’espère que la Belgique est fière de nous", a confié Julie Vanloo.