Les Belgian Cats subissent leur première défaite en préparation contre la Chine

La Belgique s'est inclinée 67-80 contre la Chine pour son troisième match de préparation en vue de la Coupe du monde de basket féminin vendredi à Courtrai.

Samedi et dimanche dernier, la Belgique s'était imposée à deux reprises contre la Serbie (70-59 et 78-69) et subit donc sa première défaite en trois matches de préparation.

Les Belgian Cats se préparent actuellement sans Emma Meesseman et Julie Allemand qui disputent les playoffs de la WNBA avec Chicago.

La Belgique va encore affronter la Chine samedi à Ostende. Trois matches contre la France (les 1er et 2 septembre à Pau et le 4 septembre à Courtrai) sont ensuite au programme avant de partir de 10 septembre en Australie où elles disputeront la Coupe du monde qui débute le 22 septembre.

Les Belgian Cats ont été versées dans le groupe A avec les Etats-Unis, la Chine, la Bosnie, la Corée du Sud et Porto Rico.