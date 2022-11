Les Belgian Cats prennent une option sur l’Euro 2023

Trois jours après avoir atomisé la Macédoine du Nord (112-45), notre équipe nationale féminine de basket a remis le couvert ce dimanche face à la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2023. Un nouveau succès plantureux (100-60) pour les Belgian Cats contre une équipe qui a souvent posé des problèmes à la Belgique. Les Cats s’étaient notamment inclinées face aux Bosniennes, à Sarajevo, lors du match aller de cette campagne qualificative mais aussi l’an dernier, à Strasbourg, aux championnats d’Europe 2021. Grâce à cette nouvelle victoire indiscutable, les Belgian Cats ont effectué un grand pas vers une quatrième qualification consécutive à un Euro.

Malgré le match des Diables Rouges face au Maroc, le SportOase de Louvain affichait complet ce dimanche pour la rencontre qui opposait la Belgique à la Bosnie-Herzégovine. Et les 4000 spectateurs n’ont pas regretté le déplacement tant l’équipe belge a maîtrisé son sujet. Une prestation étincelante des Belgian Cats qui ont largement dominé leur adversaire. Après la démonstration réussie face à la modeste formation macédonienne, les Cats ont poursuivi sur leur lancée face à une équipe plus consistante. Deux prestations appréciées par Rachid Méziane, le nouveau sélectionneur des Belgian Cats, qui a déjà imprimé sa griffe comme on a pu le constater lors de ces deux matches : " Franchement, j’apprécie le panache avec lequel on joue. Cela s’est traduit par deux matches à plus de 100 points marqués mais j’ai aussi apprécié l’énergie que nous avons déployée sur le plan défensif. Le public, venu très nombreux, a assisté à deux très beaux matches. L’équipe a fait le job comme on dit. Je suis évidemment très satisfait des résultats obtenus mais aussi de la manière. Franchement, il y a des fondations saines et solides sur lesquelles on peut bâtir. J’ai entière confiance en cette équipe qui peut encore réaliser de très belles choses à l’avenir ".

La force collective avant tout

Rachid Méziane peut afficher un large sourire. Les Belgian Cats ont livré deux prestations de haut vol à Louvain. Le coach français en a profité pour faire tourner son effectif, en procurant du temps de jeu à toutes les joueuses du noyau. La cohésion est indéniable au sein des Cats. Même l’absence de Julie Allemand, une des joueuses cadres de l’équipe, est passée inaperçue. Il faut dire que Julie Vanloo, particulièrement en vue face à la Bosnie, a pris ses responsabilités. La meneuse ostendaise, qui évolue à Montpellier, a marqué ce match de son empreinte avec 20 points et 14 assists même si elle garde les pieds sur terre après ces deux victoires : " C’est vrai que nous avons montré de très belles choses lors de ces deux matches. Nous avons bien joué mais il faut rester réalistes et ne pas s’enflammer. Ces deux équipes étaient largement à notre portée. Ce n’était plus vraiment la même Bosnie que celle que nous avions rencontrée l’an dernier. On ne doit toutefois pas bouder notre plaisir. On a pris ces deux matches au sérieux et on a démontré une grande force collective et de l’efficacité tant sur le plan offensif que défensif. C’est de bon augure pour la suite… ".

Avec 3 victoires en 4 matches, les Belgian Cats, qui ont soigné leur average (la différence de points), occupent la tête du groupe A. L’Euro 2023 est donc en vue pour l’équipe belge, d’autant plus que les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour cette compétition. Rachid Méziane en est bien conscient même s’il veut éviter toute spéculation : " C’est bien parti en effet mais la qualification n’est pas encore actée. Il faut donc faire preuve d’humilité et surtout ne pas se dire que nous sommes déjà qualifiés. C’était en tout cas important de gagner ce match contre la Bosnie avec un écart le plus important possible puisque nous avions été battus de 6 points à l’aller. Cela pourrait jouer en notre faveur en cas d’égalité pour la deuxième place même si on ne veut pas faire de calculs car on vise avant tout la première place du groupe ".

L'Euro et les...JO en point de mire

Alors qu’il reste encore deux matches à disputer dans cette campagne éliminatoire, les Belgian Cats ont toutes les cartes en main pour se qualifier à un 4e Euro d’affilée. L’équipe belge devra pour cela bien négocier les déplacements en Allemagne et en Macédoine, programmés au mois de février. " On a désormais tout en main pour valider notre qualification " a déclaré Rachid Méziane dont le regard est déjà tourné vers les prochaines échéances " Comme je l’ai dit aux filles, l’ambition est de terminer en tête du groupe et de participer aux championnats d’Europe 2023 car je suis convaincu que la Belgique peut y réaliser de belles choses. On peut toutefois avoir une vision plus lointaine en lorgnant déjà vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024 mais cela passera forcément par une qualification et une belle performance des Belgian Cats à l’Euro 2023 ".