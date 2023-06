Les Belgian Cats fêtées sur le balcon de l’Hôtel de ville de Bruxelles ce mardi

Se voir "ouvrir les portes" du balcon de l’hôtel de ville est un privilège rare. Même s’il a été octroyé plus régulièrement ces dernières années. Eddy Merckx a inauguré cette tradition en 1969 dans la foulée de sa première victoire au Tour de France. Il aura ensuite fallu attendre plus de 15 ans pour voir à nouveau des sportifs sur la Grand-Place de Bruxelles.



Les Diables rouges, 4es de Mundial mexicain, profitent d’un bain de foule incroyable en 1986. Justine Henin, victorieuse à Roland-Garros en 2003, est la première sportive à avoir les honneurs d’une des plus belles places du monde. Après une nouvelle éclipse, les Diables version Russie 2018 mettent le feu au balcon. Les Red Lions (2018), les médaillés et Top 8 belges des JO de Tokyo (2020), Remco Evenepoel (2022) se succèdent ensuite.