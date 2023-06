Les Belgian Cats en finale de l'Euro de basket : réaction, analyse et perspectives avec Pierre Cornia

Les Belgian Cats sont en finale de l'Euro de basket. Les Belges se sont fait peur en 1/2 mais ont finalement tenu le coup face à des Bleues jusqu'au-boutistes (67-63). Pour remporter l'or, la Belgique va désormais devoir se débarrasser de l'Espagne, ce dimanche. Notre consultant Pierre Cornia a préfacé cette rencontre historique au micro de Lise Burion.

Un mot pour définir le match entre la Belgique et la France?

"Intense. On a eu une première mi-temps magnifique de la part de la Belgique avec du rythme, de la vitesse et de la précision avec 9/18 à 3 points. La 2e était plus compliquée avec l'agressivité de la France. Mais on a géré et c'est là qu'on voit la différence. Les filles ont grandi depuis 6 ans, la maturité est là. Elles ont tenu le choc".

Les Cats sont désormais en finale, une première pour elles...

"Oui, mais c'est un aboutissement. Elles sont venues pour ça à cet Euro. C'est noté depuis longtemps, depuis 2015. On devait avoir la maturité qu'on n'avait pas encore dans les grands tournois. Et grâce à cette maturité, on l'a vu, le groupe n'a pas paniqué et est resté soudé. C'est fantastique de pouvoir jouer la finale. Il reste l'or à aller chercher".

En face, il y a l'Espagne. La meilleure nation européenne?



"Oui, mais comme l'a dit Julie Allemand, l'Espagne n'est plus l'Espagne d'il y a deux, trois ans. Mais il faut faire attention. L'Espagne n'a pas fait parler d'elle dans ce tournoi, on ne parle que de la Belgique. C'est du 60-40 pour les Belges. Mais ça peut-être dangereux, car l'Espagne a aussi l'habitude et a des joueuses d'expérience même si elle a également beaucoup de jeunes. Mais je suis confiant".

Il y a mois de 24h entre les deux matches. La fatigue va-t-elle jouer?

"Ce sera un élément important mais quand on joue une finale et que la motivation est là, la fatigue est oubliée. Il reste un match, on donne tout. Et je suis convaincue qu'elles seront en forme".

Face à la France, la Belgique a fait preuve de mental. De bon augure pour la finale?

" Elles ont montré de la maturité et de la gestion. On pourra dire que la France a mal géré ses deux dernières possessions... mais je dirai au contraire que c'est la Belgique qui a bien géré. Si la France avait gagné, ça aurait été un hold-up. Et je pense qu'en finale, la Belgique va être encore un rien plus forte. La médaille d'or n'est pas loin. Elles le disent depuis le début et il n'y a plus qu'une victoire à aller chercher".

La finale entre la Belgique et l'Espagne sera à suivre en direct sur Tipik et Auvio à partir de 20 heures, dimanche.