Les Belgian Cats dans le groupe des États-Unis lors du tournoi de qualification olympique

Les Belgian Cats seront opposées aux Etats-Unis, au Nigéria et au Sénégal dans le tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Paris (TQO) qui se déroulera du 8 au 11 février à Anvers, selon le tirage au sort effectué jeudi soir à Sopron en Hongrie.

Versées dans le 2e chapeau, les Belges, championnes d’Europe, étaient assurées de tomber contre un ténor, qui sera donc les Etats-Unis, champions du monde et olympiques. Le Nigéria est champion d’Afrique et le Sénégal vice-champion d’Afrique. Ces deux dernières équipes étaient assurées d’être dans le même groupe pour assurer un pays africain aux JO.

Les deux derniers pays qualifiés pour ces groupes pré-olympiques seront connus après un tournoi avec le Canada, Porto Rico, la Colombie et le Vénézuéla du 9 au 12 novembre à Medellin.

Seize pays sont répartis dans quatre groupes de quatre, disputés en Chine (dans une ville encore à déterminer), à Anvers, à Belem au Brésil et à Sopron en Hongrie.

A Anvers, la Belgique jouera ses deux premiers matchs (jeudi 8 et vendredi 9 février) à la Lotto Arena. Les Belgian Cats déménageront au Sportpaleis pour leur dernière rencontre, le dimanche 11 février, avec l’espoir d’assurer la plus grande affluence jamais enregistrée pour un match de basket féminin en Belgique.

La France, pays hôte des JO 2024, et les Etats-Unis, championnes du monde, sont qualifiés déjà pour les Jeux mais disputent tout de même les tournois qualificatifs. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le rendez-vous parisien (les deux meilleurs en plus de la France et des Etats-Unis dans leur groupe). Les Belgian Cats avaient pris la 7e place du tournoi de basket féminin des Jeux de Tokyo il y a deux ans.