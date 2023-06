Les Belgian Cats clôturent leur préparation pour l'Euro par un nouveau succès contre la Chine

A deux jours de leur départ pour Tel Aviv, les Belgian Cats ont clôturé samedi à Louvain leur campagne de préparation pour l'Euro par un succès sur la Chine 89-81 (mi-temps: 53-46).

Les Belges ont tenu à le faire avec la manière prenant d'entrée de vitesse les Chinoises comme jeudi à Courtrai (90-55). Emma Meesseman a planté 9 des 13 premiers points belges suivie par Julie Allemand et Julie Vanloo: 22-6 (7e) et 29-16 (10e).



Si les actions étaient portées vers l'offensive (53 points en première période), quelques préceptes défensifs étaient oubliés avec les rotations. La Chine en a profité pour réduire son retard. 53-46 à la mi-temps.



L'écart est redescendu à 8 unités avant que Meesseman ne redonne de l'air aux Belgian Cats. L'intérieure flandrienne finira avec 20 points (5 assists, 4 rebonds) au compteur en 22 minutes pour 16 à Julie Vanloo (8 assists) et 12 à Julie Allemand. Resimont (12), Delaere (10), Linskens (9), Lisowa (3) et Becky Massey (3 pts), Mununga (2 pts), Geldof (2), Billie Massey (0) et Ramette (0) ont complété le tableau.



Privées de leurs pions majeurs - Li Yueru, Han Xu, Li Meng et Huang Sijing, blessées ou en WNBA - les Chinoises, avec une équipe rajeunie, préparent leur championnat d'Asie fin juin début juillet en Australie.



Les Belges clôturent ainsi leur préparation par six victoires (deux contre la Grèce et la Chine, contre la Turquie et la Serbie) et deux défaites (contre l'Espagne et la Serbie) aux valeurs toutes relatives.



La Belgique s'envolera lundi pour Israël et jouera ses matches de poule à Tel Aviv dans le groupe B contre Israël le 15 juin, la République tchèque le 16 juin et l'Italie le 18 juin. La phase finale à partir des quarts de finale se joue à Ljubljana, capitale de la Slovénie.