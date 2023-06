Les Belgian Cats célébrées sur la Grand-Place : "Tout ce monde, on en a les larmes aux yeux"

Les Belgian Cats ont été mises à l'honneur par la Ville de Bruxelles, ce mardi, à la suite de leur victoire 58-64 face à l'Espagne et de leur titre historique remporté à l'Euro de basket dames, dimanche à Ljubljana. Elles ont été invitées par le bourgmestre Philippe Close à partager une réception en petit comité avant leur passage sur le balcon de l'Hôtel de Ville.

Après une visite chez le Premier ministre Alexander De Croo plus tôt dans la journée, les joueuses de l'équipe nationale belge féminine ainsi que leur staff sont arrivés à l'Hôtel de Ville, où le bourgmestre Philippe Close les a accueillies avant de les conduire dans la salle de réception attenante au balcon. Les Cats y ont fait sauter le champagne dans une ambiance conviviale, auprès de leurs proches et de quelques privilégiés.

En début de soirée, les Championnes d'Europe se sont présentées, une à une, au balcon de l'Hôtel de Ville. La MVP du tournoi, Emma Meesseman, a été la dernière à venir à la rencontre du public... accompagnée du trophée !

Les dix joueuses présentent sont ensuite descendues dans la foule pour poser avec leurs supporters, signer des autographes et lancer des goodies dans le public.

"C'est énorme, c'est beaucoup de fierté !, s'est enthousiasmée Julie Allemand au micro de la RTBF. On avait un peu peur, on ne savait pas s'il y allait y avoir beaucoup de monde ou non. Quand on voit l'ambiance et tout ce monde présent pour fêter ce titre avec nous, c'est incroyable, on en a les larmes aux yeux. On a envie de profiter à fond de ce moment. J'ai envie de rester le plus longtemps possible sur ce nuage, parce que c'est extraordinaire."

"C'est incroyable tout ce monde !, a pour sa part lancé Julie Vanloo. Je n'ai pas de mots, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. J'espère que ce titre sera une source d'inspiration pour les jeunes. Je ne réalise pas encore, j'ai vraiment besoin de repos. Mais j'espère que ce n'est que le début !"