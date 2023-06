Les Belgian Cats au sommet européen à un an des Jeux Olympiques : "Elles iront à Paris pour y décrocher une médaille"

La Belgique a remporté la médaille d'or, dimanche soir, à l'Euro féminin de basket. Les Belgian Cats ont décroché le premier trophée européen de leur Histoire en renversant l'Espagne (58-64).

Notre consultant Pierre Cornia, qui a été l'assistant coach de l'équipe pendant de longues années, revient sur cette finale gagnée au caractère mais aussi sur le magnifique parcours d'Emma Meesseman et des autres joueuses belges. En pensant déjà à 2024 et notamment aux Jeux Olympiques de Paris : cette équipe est au top et compte bien le rester !

"C'est magnifique, c'est une consécration pour cette équipe après un travail de longue haleine, souligne Pierre Cornia. Elles ont été malmenées, mais dans le dernier quart-temps, elles ont retrouvé leur dynamisme et leur jeu rapide et collectif, il n'y avait plus qu'elles sur le terrain. Il était important de passer au moins une fois devant : à partir du moment où l'équipe qui a été derrière pendant tout le match passe devant pour la première fois, ça devient très dur mentalement pour l'équipe adverse. Les Espagnoles ont un peu "explosé" dans la tête."

"Pour Emma Meesseman, ce trophée est l'un des plus importants, elle a toujours aimé l'équipe nationale, reprend notre consultant. Elle tient l'équipe, mais on a vraiment vu nos "quatre fantastiques" sur ce tournoi avec Emma, Julie Allemand, Julie Vanloo et Kyara Linskens. Avec cette équipe, on peut encore s'attendre à deux ou trois ans de très bon niveau. Quand on a commencé à croire en cette équipe, l'objectif était 2024, en passant par l'Euro 2023. Il y a deux ans (à l'Euro et aux Jeux de Tokyo, ndlr), nous sommes passés à côté de quelque chose, et on ne voulait plus commettre la même erreur. Elles vont aller aux Jeux Olympiques pour y décrocher une médaille, il y a de la place pour ça."