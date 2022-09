Les Belgian Cats affronteront l’Australie en quart de finale : "Elles ont des failles et il faut les exploiter"

Le coach des Belgian Cats s’est exprimé au micro de Pierre Robert et aurait préféré une autre équipe : "J’aurais préféré le Canada moi, mais bon après on nous propose un adversaire, maintenant à nous de jouer." Il ajoute aussi qu’il a suivi l’Australie :"On les a jouées en match amical, là on les a scoutées un peu. Je pense qu’à la mène ce n’est pas trop fort, mais par contre il y a pas mal de grandes, c’est un petit peu leur point fort. Si on veut avoir une chance il faut aller les chercher tout terrain."

Son adjoint, Pierre Cornia est plutôt optimiste :"Je suis quelqu’un d’optimiste de nature donc je dirais qu’on a 50% de chance. Honnêtement, si on veut être réaliste on part avec un déficit, c’est certain. On a quand même une chance et je crois que c’est cette chance-là qu’il faut aller chercher. Il faut exploiter leurs failles, il y en a et il faut tout donner jeudi. De toute façon on ne peut pas avoir de regret en sortant du match."