Les Belgian Cats accueillies triomphalement à Zaventem : "On ne s’attendait pas à cela"

Les Belgian Cats sont revenues sur le sol belge lundi soir après leur historique titre de championnes d’Europe de basket conquis dimanche en Slovénie. Arrivées à Zaventem, nos basketeuses ont été accueillies triomphalement par plusieurs centaines de supporters munis de banderoles, vêtus et maquillés des couleurs noir-jaune-rouge.

Pendant près d’une heure, les Belgian Cats ont signé des autographes et fait des selfies avec leurs fans mais ont également pris le temps de répondre aux questions des médias.

"On ne s’attendait pas à voir autant de monde, c’est super", a notamment réagi Julie Allemand auprès de notre envoyé Christophe Reculez.

"On avait déjà beaucoup de supporters en Slovénie, revenir et voir tout ce monde, ça fait vraiment plaisir. C’est incroyable cet engouement. C’est magnifique, on est sur un nuage et on a envie que ça continue."

Mardi, notre équipe nationale aura droit à un nouveau bain de foule sur la Grand-Place de Bruxelles où elle sera célébrée au balcon de l’Hôtel de Ville. Un évènement à ne pas manquer et à suivre via notre émission spéciale lundi dès 18h45 sur La Une et sur les autres plateformes de la RTBF.