Les Belgian Cats à Washington avec les Mondiaux en point de mire

Le retour aux affaires d’Hind Ben Abdelkader

La meneuse bruxelloise, qui n’avait plus joué pour les Cats depuis 2016, fait donc à nouveau partie du noyau de l'équipe nationale. Peu ou pas utilisée par Philippe Mestdagh qui privilégiait plutôt la cohésion et l’état d’esprit, Hind Ben Abdelkader effectue donc son grand come-back. La joueuse de Syktyvar, en Russie, est particulièrement motivée de retrouver l’équipe belge : " C’est un honneur pour moi de pouvoir jouer dans une équipe comme celle-ci. Tout ce que je veux, c’est aider les Cats à se qualifier pour la Coupe du Monde en septembre. J’ai eu une conversation très positive avec le coach et il m’a dit qu’il comptait sur moi. Pour la confiance, il n’y a rien de tel ".

Hind Ben Abdelkader devrait donc rapidement apporter ses qualités à l’équipe belge, principalement sur le plan offensif. La Bruxelloise, qui a évolué dans plusieurs championnats européens comme l'Espagne, la France, la Pologne, la Turquie et à présent la Russie a également acquis pas mal d'expérience : " Je ne suis plus la même joueuse qu’il y a six ans. Je me suis améliorée dans tous les domaines. J’évolue désormais au poste 2 mais j’ai toujours un tempérament créatif et un de mes atouts reste le shoot. Je veux faire profiter l’équipe de mes shoots à trois points et de mes drives. Je me réjouis de jouer avec les Cats et notamment aux côtés de notre meneuse, Julie Allemand. Je suis convaincue que tout se passera bien et je vais tout faire pour m’intégrer au mieux dans cette équipe ".

Sans Julie Vanloo, positive au Covid

L’horizon semble donc radieux pour les Belgian Cats avant d'entamer ce tournoi qualificatif même si quelques contretemps sont venus un peu contrarier la sérénité affichée par le staff de l’équipe belge, qui devra en effet se passer de Julie Vanloo. " C’est la mauvaise surprise avant ce tournoi qualificatif" regrette Valéry Demory, " Julie a effectué un test Covid qui s’est révélé positif. Elle n’est donc pas du voyage. C’est dommage parce que c'est une valeur sûre de l'équipe. Elle avait réalisé un bon championnat d’Europe et elle avait aussi été précieuses aux JO. Il faudra donc faire sans elle et pour la remplacer, nous avons fait appel à Hanne Mestdagh ".

Deux autres joueuses sont indisponibles : Jana Raman, qui est enceinte, et Becky Massey, qui s’est blessée au pied. Malgré ces défections, l’équipe belge ne manque pas d’atouts pour se qualifier avec notamment ses fers de lance que sont Julie Allemand et Emma Meesseman comme le confirme Pierre Cornia, l’assistant-coach, présent chez les Cats depuis sept ans… " Cette équipe a tout pour se qualifier. C’est une génération formidable. L’aventure a commencé en 2015 et nous avons réalisé quelque chose d’exceptionnel avec une participation aux jeux olympiques, trois championnats d’Europe et peut-être une deuxième Coupe du Monde. C’est vrai que nous avons la chance de pouvoir compter sur Julie et Emma, nos atouts majeurs, qui constituent la colonne vertébrale de l’équipe. Des joueuses du top mondial même si, ne l'oublions pas, c’est avant tout le collectif qui fait la force des Belgian Cats ".

Le tournoi qualificatif des Belgian Cats sera à suivre cette semaine sur les médias de la RTBF : Belgique – Porto Rico jeudi à 22h30 (sur Tipik et Auvio), Belgique – USA samedi matin 0h30 (sur Auvio) et Belgique – Russie dimanche 21h30 (sur Tipik et Auvio).