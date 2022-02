Les Belges sont plutôt en bonne santé, mais des disparités régionales et socio-économiques existent

Les maladies cardiaques dans le top 3 des causes de décès

Selon des chiffres de 2018, les trois principales causes de décès chez les hommes étaient :

Les cardiopathies ischémiques (manque d’apport d’oxygène au cœur, provoquant infarctus ou angine de poitrine)

Le cancer du poumon

Les maladies cérébrovasculaires

Pour les femmes, les trois principales causes de décès étaient :

Les démences

Les maladies cérébrovasculaires

Les cardiopathies ischémiques (manque d’apport d’oxygène au cœur, provoquant infarctus ou angine de poitrine)

Les maladies cardiaques et cérébrovasculaires semblent donc être les causes les plus courantes de décès autant chez les femmes que chez les hommes.

En 2020, le nombre de décès a atteint un pic de 127.000 décès, soit une augmentation de 17% par rapport aux dix dernières années. Un effet causé ici par la pandémie de Covid-19.

Les cancers du sein et de la prostate sont les plus fréquents

Les experts de la santé remarquent que le nombre de cancers a augmenté depuis 2006, ce qui s’explique notamment par le vieillissement de la population. Néanmoins, une fois la correction sur l’âge établie, la proportion de cancer dans la population n’a augmenté que chez les femmes.

En 2019, le cancer le plus fréquent chez les femmes était le cancer du sein. Du côté des hommes, le cancer de la prostate est le plus commun. Viennent ensuite le cancer du poumon et colorectal dans les deux groupes.

Un Belge sur quatre souffre d’une maladie chronique

Plus d’un Belge sur quatre (29%), âgé de 15 ans et plus, indique souffrir d’au moins une maladie chronique d’après des chiffres de 2018. Ce pourcentage tend également à s’accentuer avec l’âge puisqu’au-delà de 75 ans, cette proportion atteint 44%.

L’étude monte également que les femmes sont plus fréquemment touchées que les hommes (31% contre 27%).

Les 6 maladies chroniques les plus rapportées sont les problèmes au bas du dos, l’hypercholestérolémie, l’hypertension, les allergies, l’arthrose et les problèmes au niveau du cou.

La santé mentale fortement impactée par la pandémie

La crise du coronavirus, l’isolement et les différents confinements ont eu un impact important sur la santé mentale des Belges. Une augmentation de l’anxiété, de la dépression ainsi que des pensées et tentatives suicidaires a été observée et ce, principalement chez les jeunes.

En juin 2021, une jeune sur six, âgé de 18 à 29 ans, a déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide au cours de l’année écoulée.

Les Belges fument et boivent moins qu’auparavant

Selon des chiffres de 2018, seuls 15% des Belges ont indiqué fumer tous les jours. Un chiffre en nette baisse alors qu’en 1997, les fumeurs quotidiens représentaient environ 25% de la population.

Les hommes sont plus enclins à fumer quotidiennement (18%) que les femmes (12%). La proportion de fumeurs quotidiens est aussi plus élevée en Wallonie (18%) qu’à Bruxelles (16%) et en Flandre (13%). L’étude montre également que les personnes les moins diplômées ont plus tendance à être des fumeurs quotidiens que les personnes les plus diplômées.

Les experts notent aussi que les jeunes sont de moins en moins attirés par la cigarette. La proportion de fumeurs quotidiens chez les jeunes (15-24 ans) est passée de 17% en 2013 à 11% en 2018.