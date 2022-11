Les Belges sont-ils parmi les mieux payés et les plus taxés d’Europe ?

Toutefois, relève l’avocate, la position de la Belgique varie généralement entre la deuxième et la quatrième place sur l’échelle de la taxation absolue la plus élevée. Cela signifie que les Belges sont parmi les citoyens qui paient le plus d’impôts et de cotisations sociales à l’État. Pour elle et l’économiste Bertrand Candelon, les concurrents pour la médaille d’or selon les méthodes de calcul sont généralement le Danemark en première position, la France en seconde et la Belgique en troisième position.

Une affirmation confirmée par les derniers chiffres de l’Institut économique Molinari. Selon les résultats de l’étude "The Tax Burden on Global Workers" en effet, la Belgique remportait en 2021 la médaille de bronze avec une pression fiscale et sociale égale à 53,95%, soit une hausse de 0,19% par rapport à 2020 que l’Institut explique par une évolution favorable du salaire moyen. Seules la France et l’Autriche surpassaient notre pays avec un ex aequo d’un peu plus de 54,6% de pression fiscale.