Les Belges sont-ils de plus en plus nombreux à opter pour la pension avant l’âge de 65 ans ?

Les données de 290.000 salariés employés par 40.000 entreprises du secteur privé et de 200.000 indépendants ont été passées à la loupe par Acerta.

En 2021, le nombre de travailleurs belges partis à la pension avant l’âge légal a augmenté de 2,1% par rapport à 2020 et de 14% par rapport à 2019. Selon Acerta, ce sont principalement les ouvriers qui mettent fin à leur carrière avant leur 65e anniversaire. Quant aux indépendants, un peu plus de la moitié d’entre eux (51,4%) ont pris leur pension avant d’atteindre 65 ans. Il s’agit d’une baisse de 6,3% par rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019.

Plus concrètement, 37,5% des travailleurs belges qui sont partis à la retraite en 2021 l’ont fait avant l’âge de 65 ans. Ces départs anticipés concernent davantage les ouvriers. 47% des ouvriers mettent un terme à leur carrière avant leur 65e anniversaire.

Quant aux indépendants, un peu plus de la moitié (51,4%) d’entre eux ont pris leur pension avant d’atteindre l’âge de 65 ans.

Tant chez les ouvriers que chez les employés, les chiffres relevés par Acerta indiquent une augmentation, depuis 2019, du pourcentage de personnes qui partent à la retraite avant 65 ans. En 2019, 40,10% des ouvriers étaient dans ce cas. En 2021, ils étaient 47%. Chez les employés, on est aussi passé de 26,79% à 31,29% entre 2019 et 2021.

L’âge moyen de départ à la retraite a aussi diminué. Chez les ouvriers, il est passé 63,20 ans à 62,82 entre 2019 et 2021. Chez les employés, la diminution de l’âge à la retraite est plus nuancée. En 2019, les employés partaient à la pension à 64,01 ans. En 2021, c’était à 63,80 ans.

Selon Acerta, la période "Covid" pourrait expliquer cette augmentation des départs à la retraite avant l’âge légal. "L’incertitude causée par la crise du coronavirus en 2020 a poussé davantage de quinquagénaires et de sexagénaires à quitter le marché de l’emploi dès que l’option s’est véritablement présentée à eux. Ils ont pris leur pension, par exemple, car ils avaient accumulé suffisamment d’années de carrière" explique Olivier Marcq, expert juridique d’Acerta Consult.

Du côté des indépendants qui ont pris leur pension en 2021, un peu plus de la moitié (51,4%) n’ont pas attendu d’avoir 65 ans. Il s’agit d’une baisse de 6,3% par rapport à 2020 et de 2,6% par rapport à 2019. Pendant la crise du coronavirus, les indépendants ont été, à l’instar des travailleurs, plus nombreux à prendre leur pension anticipée, mais cette tendance semble s’être inversée, explique Acerta.