Les Belges se sont-ils mis à l'heure anglaise à l'occasion des 70 ans de règne d'Elizabeth II ?

Peu de demandes similaires à la nôtre dans les commerces de costumes et d'accessoires de fête, nous confie le vendeur du Palais des Cotillons. Nous étions les premiers acheteurs de la semaine. Mais entre les robes à paillettes, les perruques et les chapeaux, il y en a pour tous les goûts. Se mettre à l'heure anglaise, c'est aussi chanter le God Save the Queen et consommer des produits de là-bas. Wendy, venue tout droit d'outre-Manche et vendeuse dans un commerce britannique, a rempli nos deux requêtes. Dans les rayons de son magasin, elle propose de nombreuses sortes de thé, de la confiture fortement appréciée en Belgique, ainsi que les bonbons et le chocolat typiquement "so British". Les accessoires à l'effigie de la famille royale anglaise rencontrent également un grand succès chez nous. Des produits permettant de confectionner le parfait "afternoon tea". Il était impensable de rater l'heure du thé. Sandwiches, scones accompagnés de "clotted cream" et de confiture ou encore gâteau aux carottes et cupcakes en guise de dessert. Le tout arrosé of course de thé, avec les traditionnels English Breakfast Tea ou Earl Grey Tea.