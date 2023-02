Les Belges rêvent de vacances, malgré l’inflation et le ralentissement de l’économie

Environ 5% des vacanciers belges choisissent le train pour leurs vacances. Facile et pas trop cher pour une journée dans les Ardennes ou à la Mer du Nord. Mais pour les séjours plus longs, en famille, c’est une autre histoire, surtout quand il s’agit de partir vers le sud de la France, l’Italie, l’Espagne ou le Portugal. "On a l’impression qu’aujourd’hui, si on veut descendre par exemple dans le sud de la France en train, ça va être long et compliqué, il va falloir changer de TGV, et ce sera plus cher qu’un billet d’avion. Prendre le train pour aller en vacances, ça reste très cher ", constate Julien Danneau, district manager Namur-Liège chez Neckermann Belgique.

De son côté, le directeur du salon des vacances Frédéric François perçoit néanmoins un regain d’intérêt pour les vacances en train, en lien avec le souci chez beaucoup de pratiquer un tourisme plus durable. "L’offre de voyages en train augmente un peu partout en Europe, dit-il, regardez les trains de nuit vers Berlin ou Vienne par exemple, c’est super confortable et, en effet, plus durable que l’avion."