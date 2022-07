Les Belges ont une attitude paradoxale à l'égard des livreurs de colis, selon l'Institut Vias

Les Belges ont une attitude paradoxale à l'égard des livreurs de colis, selon une étude de l'Institut Vias commandée par la ministre de la Poste Petra De Sutter.

"Quatre-vingts pourcents des Belges effectuent régulièrement des achats en ligne, un pourcentage supérieur à la moyenne européenne. Il n'est donc pas surprenant que pas moins de 6 envois sur 10 expédiés par la poste en Belgique soient des colis", détaille la ministre dans un communiqué.

Paradoxalement, la grande majorité des 2000 personnes interrogées (72%) se disent toutefois agacées par la présence des livreurs de colis sur les routes, même lorsqu'ils n'enfreignent pas les règles de circulation.

Que disent les livreurs ?

Une centaine de livreurs ont également été interrogés.

"Plus de la moitié admet avoir conduit trop vite, parfois ou souvent (56%), y compris aux abords d'une école (29%). Un nombre similaire considère les pistes cyclables et les trottoirs comme des espaces de stationnement (53%), et un tiers reconnaît conduire de manière agressive (34%) ou être distraits en descendant de leur véhicule. Plus de 60% admettent être parfois distraits au volant (64%)", selon cette enquête.