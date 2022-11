Les Belges ont réduit leur consommation électrique de 10% en octobre

Exemple, chez Régine et Etienne. Depuis septembre dernier, ils ont imaginé toute une série d'astuces pour consommer moins d'électricité. Ils se rassemblent à côté d'un seul point de lumière pour vaquer à leurs occupations, ou ont installé des lampes avec minuteur un peu partout dans la maison.

Les entreprises jouent également un rôle dans cette baisse. Au golf de Naxhelet, par exemple, le practice n'est désormais allumé que sur demande, et la vitrine du magasin n'est plus éclairée la nuit.



Ces premiers éléments semblent crédibiliser le cap tenu par le gouvernement fédéral et les Régions, qui ont exclu des mesures obligatoires de baisse de consommation à ce stade, estimant que les ménages et les entreprises avaient, d'eux-mêmes, levé le pied. Reste à voir si la consommation restera sous contrôle après l'arrivée des nouvelles aides fédérales, qui couvrent les mois de novembre à mars prochains.