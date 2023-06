Les Belges ont moins confiance dans les informations et s’y intéressent moins

Cette confiance en berne se traduit dans les comptes : alors que près d’un Belge sur cinq disait payer pour de l’information en ligne en 2022, ils sont désormais moins d’un sur six à sortir le porte-monnaie. Les services publics (VRT et RTBF) sont les médias les plus plébiscités pour suivre l’information, alors qu’en ligne, ce sont les acteurs privés qui trustent les premières places (Het Laatste Nieuws chez les néerlandophones, RTL Info chez les francophones).

Quasiment toutes les sources d’information connaissent une baisse de popularité : seul un Belge sur quatre lit l’actualité sur papier contre près d’un sur deux en 2016, et moins de 60% de la population suivent désormais les infos à la télévision, alors qu’ils étaient encore 75% il y a sept ans.

Enfin, plus de quatre sondés sur dix affirment s’informer via les réseaux sociaux. Instagram et TikTok sont d’ailleurs plus populaires pour l’actualité qu’en 2022.