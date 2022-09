Les Belges ont dépensé 3,5 milliards d'euros en ligne au deuxième trimestre 2022

C'est surtout le secteur des services qui, au deuxième trimestre, semble se redresser, avec une augmentation de 75%. Ce trimestre-là, pas moins de 1,7 milliard a été dépensé en services, contre 1 milliard au deuxième trimestre 2021. "Nous sommes revenus à la répartition d'avant la pandémie de 50/50 entre produits et services. Les expériences restent importantes pour les consommateurs, même en période d'incertitude", déclare Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce.

Billets d'avion

En première position des services ayant la plus grande part des dépenses se trouve la catégorie des "Billets d'avion individuels et hébergement". On retrouve ensuite les "billets pour les attractions et les événements" et les "voyages organisés".

Au total, 6,9 millions de Belges ont fait des achats en ligne au cours du deuxième trimestre de 2022. Le nombre d'acheteurs a donc légèrement augmenté par rapport à l'année dernière (+2%). Ensemble, ils ont réalisé 40,5 millions d'achats en ligne, ce qui est à nouveau assez stable par rapport à la même période l'année dernière (+1%).