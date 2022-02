Les Belges ont davantage pris leur voiture l'an dernier

Les voitures à essence ont eu 11.440 km au compteur, avec des propriétaires généralement un peu plus âgés en moyenne.

Par ailleurs, les voitures dans leur première année de vie parcourent 22.000 km, puis deux fois moins après 11 ans et après 20 ans, un tiers seulement.

Quelles marques ?

En termes de marques, Tesla est en tête (20.919 km en moyenne), suivie de DS (20.026 km), Volvo (19.013 km), Mercedes (19.010 km) et Skoda (18.438 km). Les flottes de Tesla et de DS ont en moyenne moins de trois ans, contrairement à celles de Volvo et Mercedes, avec un âge moyen respectif de plus de 7 ans et presque 9 ans.