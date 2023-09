Les Belges font une belle rentrée littéraire, la sélection de Sous Couverture

La vie de Violet est loin d’être ce qu’elle avait imaginé. Coincée dans un emploi sans perspectives, fauchée, le cœur brisé, elle aspire à plus. Plus d’amis, plus de sexe, plus d’argent, plus de pouvoir – et elle le veut maintenant. Alors quand Lottie, la femme que Violet voudrait être, lui propose de rejoindre sa nouvelle start-up, elle n’hésite pas une seule seconde. Mais Lottie et Simon, son mari, lui font vite comprendre qu’ils n’invitent pas seulement Violet dans leur entreprise : ils l’invitent aussi dans leur vie.

Séduite par leur train de vie, leurs bougies parfumées hors de prix, leur immense maison et leurs soirées sexe du vendredi soir, Violet est sous le charme de Lottie, Simon et leurs amis. Mais dans cette redécouverte vertigineuse de son désir et de sa liberté, Violet obtiendra-t-elle ce qu’elle veut désespérément ?