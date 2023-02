Les Belges en force ce soir aux Victoires de la musique : quels prix pour Stromae, Angèle, Pierre De Maere et Mentissa ?

La Belgique sera bien représentée ce 10 février, puisque Pierre de Maere, autre artiste du plat pays, s’avance avec deux nominations, tandis que Mentissa, également Belge, est citée une fois.

En 2022, les Victoires de la musique avaient consacré OrelSan et Clara Luciani. Le rappeur avait signé un triplé dans les catégories artiste masculin, chanson ("L’odeur de l’essence") et création audiovisuelle pour son documentaire "Montre jamais ça à personne". La chanteuse avait, elle réalisé un doublé avec le trophée d’artiste féminine et le prix de l’album ("Coeur").

La cérémonie sera en direct ce soir dès 21h10 sur France 2 et sur France Inter.