Les Belges du bout du monde sur la mer pour mieux voir la terre

Peter est à la fois inspecteur maritime et créateur d'objets flottants accessibles et écologiques. Son entreprise, WAWA Creations, a été fondée avec son partenaire Claude Petit au début de la pandémie de COVID-19. Ils ont saisi l'occasion pour créer des bateaux en polyéthylène haute densité (PEHD), un matériau recyclable à faible empreinte carbone. Conscients de la crise croissante des déchets de bateaux non recyclables dans le monde, ils ont choisi de construire des embarcations durables et faciles à entretenir.

En plus de son travail dans la construction de bateaux, Peter est également impliqué dans une association appelée Disabled Sailing Thailand. Cette organisation offre des opportunités de voile accessibles à tous et promeut l'intégration des personnes handicapées. Avec un bateau appelé le S\V14, conçu par un cabinet d'architecture néerlandais, Peter et son équipe permettent aux personnes handicapées de profiter des plaisirs de la voile.

Peter invite les personnes à mobilité réduite à le rejoindre en Thaïlande pour une croisière à bord de ces bateaux adaptés : Procurez-vous le billet d’avion, il s’occupe du reste !