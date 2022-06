Les Belges du Bout du Monde... EXPERIENCE : pour vos prochaines vacances, passez de la télé à la réalité !

"Lors des tournages TV aux 4 coins du monde, j’ai eu l’occasion de rencontrer, en compagnie d’Adrien Joveneau, beaucoup de nos compatriotes. Nous avons très souvent été épatés par la qualité des activités qu’ils déploient et les nombreux projets qu’ils mènent tant pour la communauté que pour l’environnement, dans leur pays d’adoption. Avec en prime, car c’est la marque de fabrique du Belge, une belle et chaleureuse convivialité.

Ces Belges du bout du monde ont fait de leur passion, leur métier.

A en juger par les nombreux messages des auditeurs et téléspectateurs, leur passion est inspirante et positivement contagieuse. Beaucoup de ces témoignages expriment l’envie de les rencontrer ; partager leurs activités, découvrir leur pays et leur population d’adoption.

Accompagné de ma fille, Dounia Collet, nous avons donc lancé notre plateforme, qui est un peu un vaste répertoire en ligne, exclusivement réservé aux Belges installés à l’étranger, avec la volonté commune d'accueillir des voyageurs pour leur faire passer des moments d’exception. Tout cela évidemment en parfaite harmonie et collaboration avec la population et les ressources locales."

Francis Collet, producteur de l'émission TV Les Belges du bout du monde.