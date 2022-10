Les Belges du Bout du Monde, Congoloptimistes en flamboyante RDC !

La Villa Reypens à Kungi : rénovation des bâtiments et installation de la "Maison de Souvenirs" qui relate la "saga" de Jean-Baptiste Reypens et ses collaborateurs belges et congolais, la mission leur confiée par le Prince Léopold III en 1931, la création de l’Institut National pour l’Etude agronomique du Congo-Belge ou INEAC, l’ancêtre des INERA (Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique)