Les Belges du bout du monde aux Seychelles

Luc Heymans s’est ensuite consacré à l’archéologie sous-marine. En 2004, il plonge pour la première fois sur une épave datant du 10e siècle, à 58 mètres de profondeur, au large des côtes Indonésiennes. Il découvre l’un des plus vieux navire commercial jamais retrouvé avec à son bord 500.000 pièces de porcelaine chinoise dont 250.000 en parfait état formant un dôme de plus de six mètres de haut. Des trésors exposés aujourd’hui dans des collections privées et dans de prestigieux musées de la planète.

Luc navigue aujourd’hui à bord du Lone Star, magnifique bateau de 26 m, avec lequel il propose des croisières à la carte, originales et uniques alliant plaisirs de la croisière, des sports nautiques et de la nature, au cœur des Seychelles. Pour Les Belges du Bout du Monde Experience. Il a conçu un voyage de 8 jours vers les îles de l’archipel, qu’elles soient luxuriantes ou bordées de sable clair aux eaux cristallines et coraux multicolores. Les Iles Amirantes offrent un goût de bout du monde : une nature intacte, des endroits sublimes aux habitats protégés pour beaucoup d’espèces de la faune locale.