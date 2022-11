Les Belges du Bout du Monde au Danemark

En quatre tableaux, Véronica, Delphine, Eric et Céline nous ont plongés dans un Danemark surprenant, élégant et tolérant, champion de l’écologie et à la tête de l’agence européenne de l’environnement où prendre soin de soi et des autres est une priorité nationale… Et si on hygge beaucoup, ce n’est pas pour ignorer les problèmes mais pour avoir la force de les affronter. C’est peut-être le secret de ce peuple marin, libre et heureux. Ce n’est en tout cas pas un conte de fées mais la vie avec un grand "V" ! "V" comme VIKING.