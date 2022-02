Les Belges du Bout du Monde à Dakar avec Isnelle da Silveira et Clément Colpé

Depuis qu’il est petit, Clément Colpé, jeune belge originaire de Namur, poursuit un rêve : devenir Africain. Parce qu’il aime ces hommes à la noirceur d’ébène et aux muscles affûtés, parce qu’il est fasciné par ces grandes familles où se mêlent retenue, traditions et aventures mystiques. Ses parents et leur entourage proche lui transmettent la passion de la découverte, l’ouverture d’esprit, le sens du partage et de la tolérance. Petit garçon turbulent, Clément est un aventurier, conteur d’histoires rocambolesques, a des amis originaires de divers pays, cultures et religions. Il n’est pas féru d’école mais s’intéresse toujours aux autres et aux diverses matières enseignées.

En 2000, peu avant sa majorité, en plein décrochage scolaire, il parfait son anglais au Canada. Le voyage est riche en émotions et en révélations. De retour en Belgique, le Natoyen se remémore les souvenirs d’un père fin cuistot et d’un grand-père directeur d’école hôtelière. Il décide alors de passer à l’action et de mettre en pratique ce penchant pour la cuisine gastronomique qu’il n’osait avouer. Il commence ses classes à L’Espièglerie à Namur comme apprenti. Jean-François Quarrez éveille en lui rigueur et amour du travail bien fait, respect des produits et des saisons. Trois ans après cette magnifique et intense expérience, Clément poursuit sa carrière de cuisinier autodidacte. Yves Mattagne, doublement étoilé au Michelin, lui offre le plus beau cadeau qui soit : une place au sein de son école de cuisine et de son atelier de recherche et de développement. Notre cuisinier quelque peu atypique y reçoit avec tendresse les rudiments et les secrets de cette haute cuisine qui fait chavirer tous les sens. Trois nouvelles années extraordinaires s’écoulent, lui permettent d’acquérir une réelle maturité de cuisinier, de trouver la cuisine qui lui ressemble.

En 2006, Jean-Paul Fontaine, le propriétaire des Résidences Les Alizés, accorde à Clément une chance unique : faire de lui l’exécutif chef des cuisines de son établissement et créer le tout premier restaurant gastronomique de Casamance, au sud du Sénégal. Avec un indicible bonheur, il retrouve cette terre foulée quelques années auparavant et qui avait agi sur lui telle une illumination. Sa vie africaine débute, les plus beaux moments de son existence se gravent au fond de son âme. En 2009, avec déchirement, il rejoint la grouillante Dakar et les cuisines du Radisson Blu, le plus luxueux établissement de l’Afrique de l’Ouest. Dans la capitale sénégalaise, il rencontre une sublime princesse noire, au cœur d’or et de soie. Quand il verra naître ses petits et petites métisses, Clément aura réalisé son rêve… (texte de Frédérique Thiébaut extrait du livre "Les Belges du bout du monde").