Les Belges dépensent davantage au restaurant et dans les lieux culturels qu’avant la crise sanitaire

Enfin, plus en détail, les Belges dépensent davantage pour les produits bios. "Le ménage belge moyen consommait en 2018 en moyenne pour 240€ de produits alimentaires bio, soit moins de 0,7% de son budget total, contre 360€ en 2022, soit 0,9% de son budget total. Il s’agit d’une augmentation de budget moyen alloué de 66%."

Et pour les climatiseurs. "La possession de systèmes de climatisation mobiles et intégrés continue d’augmenter depuis 2018, passant de 3% en 2018 à 7% en 2022 pour un système d’air conditionné intégré, et de 5% en 2018 à 11% en 2022 pour un climatiseur mobile."

Des postes de dépenses qui varient bien entendu en fonction du niveau de revenu. Les ménages belges ont dépensé en moyenne 40.223 euros en 2022 mais les écarts entre les plus petits revenus (quartile inférieurs à 25) et les plus gros revenus (supérieurs au quartile 75) est assez important. Ainsi, les dépenses totales du plus de 1,2 million de Belges qui font partie des premiers quartiles sont de 26 272 euros par an contre 56 718 euros par an pour le 1,2 million de Belges faisant partie des derniers quartiles.