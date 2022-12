Les Belges aux Açores, la vie très fort !

Depuis qu’il est gamin, Adrien a toujours appris à aller jusqu’au bout, alors aujourd’hui, il va tout au bout de… l’Europe, cap sur les Açores : neuf jardins luxuriants posés sur l’Atlantique, entre notre continent et le Nouveau Monde. Célèbre pour son anticyclone, l’archipel des Açores fascine toujours par le côté grandiose de la nature. Leurs terres se sont modelées au gré des éruptions volcaniques. Le noir du basalte côtoie le bleu profond de l’océan et contraste avec le vert des forêts et des prairies. C’est dans ce décor que l’avocate Bérengère Gautier est devenue auteure de guide de voyages et que l’aventurier Tom de Dorlodot a jeté l’ancre pour fomenter de nouveaux exploits en parapente.