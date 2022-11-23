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Бельгійці все раніше купують ялинки | Les Belges achètent leur sapin de Noël de plus en plus tôt

© Getty Images

il y a 59 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Як ви помітили, у Бельгії вже час Різдва (у католиків воно відзначається 25 грудня). На вулицях з’являються прикраси, а в магазинах великий вибір різноманітних куль і вогників. Магазини нагадують, що наближається Різдво. І раптом ялинки вже надходять у магазини, переважно в садівничі. Деякі користуються акціями та різноманітним вибором ялинок, інші вже хочуть підійти до каси, щоб принести магію Різдва у свій дім: "Починає сіріти, тому приносить святковість, тепло і це приємно, діти", — каже завідуюча дитячим садком. Очевидно, що в магазинах деревця повинні з’являтися все раніше і раніше, тому що є попит.

Але деякі клієнти вважають, що купувати натуральне дерево ще зарано. "Оскільки вдома тепло, ми не зможемо його тримати до початку січня", — зауважує один із них.

У випадку, якщо купівля надто поспішна, ось порада розплідника: розпакуйте ялинку та поставте її в холодильник на кілька днів, щоб вона відновила свою природну форму. Принесіть його через чотири-п'ять днів і поставте ніжку дерева у воду, щоб воно не так швидко втрачало колючки.

 

Les Belges achètent leur sapin de Noël de plus en plus tôt

Vous l’aurez constaté, la Belgique est déjà à l’heure de Noël (qui a lieu le 25 décembre pour les catholiques). Des décorations apparaissent dans les rues et le choix de boules et lumières en tous genres est grand dans les magasins. Les magasins nous rappellent en effet que Noël approche. Et du coup, les sapins eux aussi arrivent déjà dans les commerces, principalement dans les magasins de jardinage. Certains profitent des promos et du choix varié de sapins, d’autres souhaitent déjà passer à la caisse pour faire régner la magie de Noël chez eux:  " Il commence à faire gris alors ça apporte de la convivialité, de la chaleur et ça fait plaisir aux enfants " raconte un responsable de pépinière. Visiblement, les magasins doivent avoir des sapins de plus en plus tôt en magasin car il y a une demande

Mais certains clients estiment qu’il est trop tôt pour acheter leur arbre naturel. "Avec la chaleur de la maison, on ne pourra pas le garder jusqu’au début de janvier " observe l’un d’eux.

En cas d’achat un peu trop hâtif, voici le conseil du pépiniériste : Déballer le sapin et le garder quelques jours au frais pour qu’il reprenne sa forme naturelle. Le rentrer après quatre ou cinq jours et mettre le pied de l’arbre dans l’eau pour qu’il perde moins vite ses épines.  

 

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