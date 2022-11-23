Бельгійці все раніше купують ялинки | Les Belges achètent leur sapin de Noël de plus en plus tôt

Як ви помітили, у Бельгії вже час Різдва (у католиків воно відзначається 25 грудня). На вулицях з’являються прикраси, а в магазинах великий вибір різноманітних куль і вогників. Магазини нагадують, що наближається Різдво. І раптом ялинки вже надходять у магазини, переважно в садівничі. Деякі користуються акціями та різноманітним вибором ялинок, інші вже хочуть підійти до каси, щоб принести магію Різдва у свій дім: "Починає сіріти, тому приносить святковість, тепло і це приємно, діти", — каже завідуюча дитячим садком. Очевидно, що в магазинах деревця повинні з’являтися все раніше і раніше, тому що є попит.

Але деякі клієнти вважають, що купувати натуральне дерево ще зарано. "Оскільки вдома тепло, ми не зможемо його тримати до початку січня", — зауважує один із них.

У випадку, якщо купівля надто поспішна, ось порада розплідника: розпакуйте ялинку та поставте її в холодильник на кілька днів, щоб вона відновила свою природну форму. Принесіть його через чотири-п'ять днів і поставте ніжку дерева у воду, щоб воно не так швидко втрачало колючки.