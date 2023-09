Les Belges à Tanger, l’Afrique aux portes de l’Europe

Les premières impressions d’Olivier Steisel en découvrant le Maroc furent marquantes. Il décrit la beauté du pays, niché entre l’Atlas, le désert et la mer, comme étant semblable à un conte des mille et une nuits. Tout était différent, depuis la lumière jusqu’aux coutumes locales telles que la prière annoncée cinq fois par jour, les festivités de mariage, le couscous du vendredi, le Ramadan, et la richesse de la gastronomie locale. Sa maison dans la médina de Tanger lui a permis de ressentir la joie de vivre des gens et la gentillesse de ses voisins. Il se souvient de soirées passées à regarder des matchs de football dans les bars de la Médina, où tout était ouvert en permanence, et de l’immense respect accordé aux personnes âgées.

Tanger, située à seulement 14 km de Tarifa en Espagne, offre un dépaysement total en étant sur un autre continent, avec une autre religion et un climat différent.

Malgré une vie professionnelle intense et des responsabilités, Olivier Steisel trouve son équilibre grâce au sport, qu’il pratique intensément ; il se défoule tout en tissant des liens avec les gens. Il a également la chance de pouvoir revenir régulièrement en Belgique pour retrouver sa famille, ce qui lui permet de garder un lien avec son pays d’origine. Sa famille est une source d’inspiration majeure. Son épouse, artiste, puise sa créativité à la fois en Belgique et au Maroc, s’inspirant des deux cultures. Ses quatre enfants, qui ont grandi à l’étranger tout en maintenant un lien fort avec la Belgique, sont également une grande source d’inspiration. Leurs expériences internationales ont façonné leurs valeurs et leurs idéaux.