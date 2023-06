Les Belges à nouveau séduits par les longs voyages pour l’été 2023

La météo s’adoucit et l’appel des vacances retentit : chaque année les mois de juillet et août comptabilisent de nombreux touristes en recherche de détente. En 2023, il semblerait que les longs voyages, un temps boudés à cause de la pandémie Covid-19, fassent leur retour sur le devant de la scène.

Comme chaque année, Google Flights révèle la liste des tendances de recherches des Belges sur sa plateforme. En 2022, l’Espagne était la grande gagnante de ce classement : 8 de ses villes y étaient représentées. Aujourd’hui, la péninsule ibérique n’atteint pas le top 3 bien que Malaga et Alicante conservent une place de favoris. Quand l’Europe attirait l’essentiel des Belges l’année passée, cette fois-ci c’est à l’autre bout du monde qu’ils se projettent pour leur congé annuel. Indonésie, Thaïlande ou encore États-Unis, les longs courriers séduisent à nouveau de nombreux vacanciers.

La liste des destinations les plus recherchées sur Google Flights depuis la Belgique pour cet été (du 3 juillet au 5 septembre 2023) :