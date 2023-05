Les Belges à l'étranger - L'Atletico Madrid de Carrasco, buteur, et Witsel bat Cadiz et prend la 2e place au Real

L'Atletico Madrid s'est nettement imposé 5-1 face à Cadiz mercredi soir lors de la 33e journée de Liga. Cette victoire permet aux Colchoneros de s'installer à la 2e place avec 69 points, repoussant au 3e rang le Real Madrid (68 pts), battu 2-0 par la Real Sociedad mardi.

Axel Witsel, en défense centrale, et Yannick Carrasco, sur le flanc gauche, ont tous deux débuté la rencontre dans les rangs madrilènes.

L'Atletico menait 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (2e, 27e). En seconde période, après qu'Alvaro Morata a fait 3-0 (49e), Yannick Carrasco, déjà donneur d'assist sur le but d'ouverture, a pris le 4e but à son compte (57e). Le Diable Rouge a transformé un penalty accordé sur une faute de main, marquant son 5e but de la saison en Liga. Il a ensuite été remplacé par Angel Correa à la 64e minute.

Choco Lozano a réduit l'écart à la 72e mais Nahuel Molina a rétorqué dans la foulée, portant la marque à 5-1 (73e). Avec 69 unités, l'Atletico Madrid pointe à 13 points du leader, le FC Barcelone, à qui le titre semble promis.