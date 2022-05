Les belges, à Cannes : « Et un, et deux, et trois films primés… »

La presse fête ce lundi le cinéma belge, largement plébiscité à Cannes. Sur les trois films en lice, chacun a reçu un prix (Prix spécial 75Ie anniversaire, pour les Dardenne. Grand prix, ex aequo, pour Lucas Dhont et prix du jury pour Les huit montagnes des Vandermeersch et Van groeningen.)

Vos journaux saluent bien entendu ce palmarès et ils le notent aussi, il y a là plusieurs générations de cinéastes et des films venus des deux principales communautés du pays.

Salué aussi par la presse – mais dans un tout autre registre, Thibaut Courtois est couronné " Roi du Monde " pour sa performance de gardien au Real de Madrid. Une finale de Ligue des Champions dont l’organisation a largement déçu et inquiète la presse internationale.