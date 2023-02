Les Beezois n’en peuvent plus des bruits assourdissants du viaduc

Cela fait plusieurs années maintenant que dès qu’un camion passe au-dessus du viaduc de Beez, les riverains du site entendent un énorme "boum". Il s’agit en fait du bruit provoqué par un joint de dilatation défectueux. Un bruit qui se répète environ toutes les 10 secondes nuit et jour étant donné le flux de camions qui traverse la E411 à cet endroit.

Si les riverains du site sont habitués aux nuisances sonores provoquées par l’autoroute toute proche, ces bruits irréguliers empêchent certains de dormir tranquillement : "Ma chambre se trouve aux rez-de-chaussée pour des raisons médicales. Mon lit est orienté vers le viaduc. Cela ne me réveille pas la nuit, mais quand je me lève pour aller à la toilette, difficile de se rendormir ensuite à cause du bruit" témoigne une voisine de l’ouvrage d’art qui a tenu à rester anonyme.

La Sofico qui gère le réseau autoroutier en Wallonie est consciente du problème. Des études ont été menées pour déterminer la cause exacte du bruit. Un premier rapport vient d’être finalisé. Il va maintenant falloir effectuer les travaux de réparation : "Impossible de savoir quand nous pourrons obtenir les pièces nécessaires aux travaux. Il s’agit de pièces uniques réalisées sur mesure pour le viaduc. Il faut donc compter un délai encore indéterminé pour leur réalisation" confirme Héloïse Winandy, la porte-parole de la Sofico. Cela risque donc de prendre encore plusieurs mois avant que ce bruit intempestif ne cesse.

Les riverains perdent patience. Pour l’un des habitants les plus proches du viaduc : "On a un peu l’impression d’être les dindons de la farce. Cela fait des années que l’on signale le problème. Et tout le monde se renvoie la balle."