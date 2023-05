Les Bee Gees, une histoire de consonnes…

A un tel point qu’ils décident de changer de noms pour devenir "Wee Wish Johnnie Hayes and the Bluecats". Pour info, Johnnie Hayes, c’est le pseudo que se donne Barry Gibb qui s’impose tout doucement en leader de la formation. Mais ça ne sera que passager, très vite, le nom Bee Gees, qu’on connaît toutes et tous, va s’imposer. Et qui a eu l’idée de ce nom ? Bill Gates. Parfois le monde est étrange, a une époque où l’homme le plus connu sur Terre, sous le nom de Bill Gates, n’était pas un entrepreneur en informatique mais bien un animateur radio Australien. Et ce gars-là était un ami du promoteur Bill Goode qui a présenté les frères Gibb à notre animateur.