Les bébés sont-ils des êtres sociaux ?

Ils ont réuni un groupe de bébés de 15 à 24 mois, qu’ils ont soumis tour à tour à une expérimentation toute simple : autour d’une table se trouve d’un côté le bébé testé, assis sur les genoux de son papa ou de sa maman, et de l’autre une expérimentatrice. Devant le bébé, il y a deux récipients : l’un contient des chips, l’autre des brocolis. À noter que les chercheurs ont pris soin de ne choisir que des bébés friands de chips, et beaucoup moins de brocolis.

Que fait l'expérimentatrice ? Elle va marquer une nette préférence pour les brocolis et au contraire délaisser les chips, à grand renfort de gestes et de mimiques évocatrices. Puis elle va tendre la main exactement à mi-chemin entre le récipient rempli de chips et celui rempli de brocoli, dans l’attente que le bébé lui donne l’un des deux aliments.