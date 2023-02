Les beatmakers sortent de l’ombre

En 2019, Ikaz Boi sort "Brutal Vol.2". Sur la tracklist, des noms emblématiques de la scène rap sont présents, comme Hamza, Damso ou encore Leto.

Plus récemment, toujours en France, Binks Beatz sort un deuxième opus de son projet "Drip Music" en septembre 2022. Et comme Ikaz Boi, le haut du panier du rap francophone s’est donné rendez-vous sur le projet : YG Pablo, Frenetik et Laylow, lui aussi invité sur l’album "CIELA" de Dioscures, plus instrumental que les deux autres.

Ces trois albums ne sont que des exemples, pour montrer que les beatmakers passent de l’ombre à la lumière. On parle de plus de 400.000 auditeurs mensuels pour Ikaz, 243.000 pour Binks Beatz et 75.000 pour Dioscures.