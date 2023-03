Les Beatles rencontrent Beyoncé dans un mash up osé

Si vous suivez assidument notre rubrique Zapping 21, vous savez sans doute déjà qui est DJ Cummerbund, ce réalisateur de mash-ups non-conformistes, dont les envolées créatives l'ont amené à créer des associations plus originales les unes que les autres.

Ce roi des mélanges musicaux inattendus, dont les vidéos cartonnent sur le web, nous a déjà gratifié d'associations originales entre Greta Van Fleet et Led Zeppelin, Shania Twain et Marilyn Manson, Ozzy Osbourne avec Earth, Wind and Fire, Rammstein et Beyonce ou encore Ozzy Osbourne et les Beach Boys.

Pour sa nouvelle création, le DJ a fait très fort en décidant d'associer le classique "Come together" des Beatles avec le très dansant "Crazy in love" de Beyoncé, le tout soupoudré d'un peu d'Aerosmith et de James Brown. Le résultat est incroyablement dansant et est à découvrir dans la vidéo ci-dessous :