Les Beatles, leurs "dernières fois" en studio…

Les Beatles, groupe mythique mais, on le sait, une fin un peu compliquée… On aurait tant aimé que les musiciens arrivent à se réunir une dernière fois avant la disparition de Lennon en 1980, mais ça n’a pas été le cas.

Et on va évoquer ici le Last Time des Beatles en studio, c’est-à-dire la dernière fois que John Lennon, Paul MCartney, George Harrison et Ringo Starr se sont retrouvés ensemble pour travailler sur un morceau dans un studio d’enregistrement…

C’est la date du 20 août 1969 qui est souvent retenue. Nous sommes alors au studio 3, le plus petit studio d’Abbey Road, là où plus tard Pink Floyd enregistrera… (la suite en audio).

