Les Beatles "adoraient l’idée" que les Russes écoutaient secrètement leur musique "interdite"

Lorsque l’animateur de podcast, le poète Paul Muldoon, a suggéré à McCartney que "l’art est dangereux", le musicien a répondu : "Pour certaines personnes. Nous avons toujours pensé que nous étions du bon côté, que si nous étions dangereux, nous l’étions pour les autorités russes, et pour nous, cela signifiait qu’elles n’étaient pas si bonnes que cela."

"Je sais qu’il y a eu une période où l’on pensait que tout était rentré dans l’ordre, mais en fait, la suppression a repris de plus belle… Dieu seul sait quelles sont les politiques et les réalités qui se cachent derrière tout cela. Alors pour moi, c’est agréable de m’évader dans une chanson comme celle-ci".

McCartney a récemment lancé son podcast "A Life In Lyrics", dont le premier épisode retrace la création de la chanson "Eleanor Rigby" des Beatles.

La série en 12 épisodes, basée sur le best-seller, est animée par le poète Paul Muldoon, qui a écrit l’avant-propos The Lyrics : 1956 to the Present. Elle donnera aux auditeurs une occasion unique d’assister à des conversations entre McCartney et Muldoon.

La première saison comprendra 12 épisodes et la deuxième saison suivra avec 12 épisodes supplémentaires dont la sortie est prévue pour février 2024.

Par ailleurs, Ringo Starr a récemment déclaré que la "dernière" chanson des Beatles, réalisée avec l’aide de l’IA, "aurait déjà dû sortir".