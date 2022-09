Les Beatles à l’honneur, leur influence sur Tears for Fears, Pink Floyd, Roger Waters et Syd Barrett

Après avoir débuté sous le signe du skiffle des années 1950, les Beatles ont rapidement fait évoluer leur style, se nourrissant de nombreuses sources pour inventer leur propre langage musical. Au tout début des années 1960, ils reprennent encore des standards du rock'n’roll, puis le duo ultra-créatif Lennon/Mac Cartney écrit des chansons originales par dizaines, affinant progressivement leur technique, leurs expérimentations musicales. Après l’essor de la Beatlemania au Royaume-Uni et en Europe, les Beatles connaissent le succès dans le monde entier. Arrive alors leur période appelée " les années studio " et finalement la séparation en 1970. L e travail des Beatles n’a fait qu’ouvrir la voie aux suivants. En matière de groupe influencé par les Beatles, Tears for Fears s’impose également . Et ça va peut-être vous étonner mais les Beatles ont eu une grande influence sur Pink Floyd, principalement sur Roger Waters et Syd Barrett. Les 2 groupes vont se croiser dans la fin des années 60, et pas n’importe où, à Abbey Road !